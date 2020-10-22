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Мощный выстрел с 50 метров! Форвард «Рейнджерс» забил рекордный гол в Лиге Европы

22 октября 2020, 23:14
Игроки «Рейнджерс» поздравляют Кемара Руфа с голом. Фото AFP
Игроки «Рейнджерс» поздравляют Кемара Руфа с голом. Фото AFP
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Форвард «Рейнджерс» Кемар Руф в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Стандарда» (2:0) забил самый дальний гол в истории турнира, сообщает Opta.

27-летний англичанин в центре поля принял мяч, обыграл троих соперников и нанес удар (примерно с 50 метров).

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