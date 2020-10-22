Мощный выстрел с 50 метров! Форвард «Рейнджерс» забил рекордный гол в Лиге Европы
22 октября 2020, 23:14
Форвард «Рейнджерс» Кемар Руф в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Стандарда» (2:0) забил самый дальний гол в истории турнира, сообщает Opta.
27-летний англичанин в центре поля принял мяч, обыграл троих соперников и нанес удар (примерно с 50 метров).
ВАУ-ВАУ-ВАУ. Кемар Руф из «Рейнджерс» накрутил троих в центре поля и бабахнул суперголасо ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2020
Это официально самый дальний гол в истории Лиги Европы. Просто шок:https://t.co/PtsAnw12Xr pic.twitter.com/zhczgDadsC
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