Нападающий "Нефтчи": "Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет "Арсенал"

Нападающий "Нефтчи" Рауф Алиев после победы в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" (3:0) не скрывал своих эмоций. Его команда по сумме двух встреч победила со счетом 4:0 и вышла в следующую стадию.

– Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд, – приводит слова Алиева azerisport.com. – Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет "Арсенал".

– На какой результат играли, ведь и ничья устраивала вас?

– Играли на тот результат, который нас устроит. Все получилось, так как хотели.