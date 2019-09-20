Нападающий «Лудогорца»: «Во второй половине вспомнили, как надо забивать голы»
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Нападающий «Лудогорца» Джоди Лукоки подвел итог матча группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (5:1).
— Если посмотреть на результат, то может сложиться впечатление, что это бы легкий матч Но все было не так. ЦСКА — очень хорошая команда, — цитирует Лукоки Topsport.
В первом тайме у нас мало что получалось в атаке. Но во второй половине вспомнили, как надо забивать голы. Игра получилось хорошей, но мы выдали неровные таймы.
Главное, что сыграли как единая команда. В перерыве тренер сказал нам, что уверен в том, что мы сможем забить и переломить ход матча.
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