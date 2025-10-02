Форвард «Лилля» Жиру: «Лига Европы очень важна для нас»

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру рассказал о важности участия в Лиги Европы для его команды.

«Я хочу поднять эту команду, в которой так много молодых игроков, как можно выше. Лига Европы очень важна для нас. У нас много целей на этот сезон, и мы хотим добиться успеха в Лиге Европы. Я очень рад матчу с «Ромой». Штрафная площадка — мой дом. Мне нужны мои товарищи по команде: у нас командная игра, с которой я хорошо справляюсь. Надеюсь, мои товарищи по команде найдут меня в штрафной», — цитирует 39-летнего француза Sky Sport.

Жиру стал самым возрастным игроком, который забил гол, выйдя на замену в матче Кубка УЕФА/Лиги Европы. Форвард в домашнем матче общего этапа Лиги Европы с «Бранном» (2:1) вышел на замену на 67-й минуте и забил на 80-й минуте. Его гол принес победу французской команде.

2 октября «Лилль» сыграет в 2-м туре общего этапа Лиги Европы с «Ромой» на выезде. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.