Нападающий «Фейеноорда» Йоргенсен остался доволен результатом матча с ЦСКА

Нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен заявил, что его устроил исход матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (1:1). В этой встрече 29-летний датчанин получил красную карточку.

— Я очень доволен итоговым результатом матча. Тем более, я был удален с поля, — проводит слова Йоргенсена Vi.nl. — Я не допустил какое-то грубое нарушение. Но все равно ошибся, дав повод арбитру показать мне вторую желтую карточку.

Если я ударил кого-то локтем намерено, то это красная карточка. Но я не делал ничего специально. Не думаю, что это было правильное решение. Если бы на матче работал ВАР, то меня бы не удалили.