Нападающий «Эспаньола», забивший ЦСКА, стал первый китайцем, который отличился в еврокубках

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» (0:2). Первый мяч в ворота армейцев забил нападающий У Лэй.

Он стал первым китайским футболистом, которому удалось отличиться в еврокубках.

У Лэй перешел в «Эспаньол» зимой 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и отличился один раз.

Espanyol winger Wu Lei has become the first Chinese player to score in a European club competition ???#UEL pic.twitter.com/1EISXWsK44 — Goal (@goal) October 3, 2019

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