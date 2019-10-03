Нападающий «Эспаньола», забивший ЦСКА, стал первый китайцем, который отличился в еврокубках
22:01
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» (0:2). Первый мяч в ворота армейцев забил нападающий У Лэй.
Он стал первым китайским футболистом, которому удалось отличиться в еврокубках.
У Лэй перешел в «Эспаньол» зимой 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и отличился один раз.
Espanyol winger Wu Lei has become the first Chinese player to score in a European club competition ???#UEL pic.twitter.com/1EISXWsK44— Goal (@goal) October 3, 2019
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