Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос в интервью клубной пресс-службе объяснил причину четырех поражений ЦСКА в пяти октябрьских матчах.

— Соперники были очень непростыми, — сказал Сантос. — Может быть, по именам это не топ-клубы, но каждый показал против нас очень хороший футбол. Почти во всех этих матчах мы контролировали игру, но оппоненты выжимали максимум из одного-единственного момента, забивали свои голы. В октябре команда попала в турбулентность, так бывает, причем часто это становится неожиданностью для всех. Но сейчас мы из нее выходим. В такой ситуации только одно «лекарство» — успокоиться, перезагрузиться и вновь начать демонстрировать то, что мы умеем на поле. Нам нужно приобрести менталитет хирурга.

Хирург знает, что у него почти на каждый день намечена операция. И если он ошибется, это может быть фатальная ошибка, пациент может умереть. Хирурги высокого уровня почти не ошибаются, вот и мы должны играть так же хорошо и собранно, как они проводят оперативные вмешательства.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

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