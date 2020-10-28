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«Надо было лучше подставить нос под удар». Гончаренко — о травме Карпова

13:47
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитников Вадима Карпова и Мариу Фернандеса.

— Карпов играть не сможет, — сказал Гончаренко. — Он плохо нос поставил под удар. Не хватило на красную. Надо было лучше подставить. Мы решили, что Карпов плохо подставился. Он вне игры, а матчи идут без него.

Фернандес чувствует себя лучше. Хорошо. Посмотрим, как он будет готов. (Наталья Юрина)

ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).

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