«Надо было лучше подставить нос под удар». Гончаренко — о травме Карпова
13:47
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитников Вадима Карпова и Мариу Фернандеса.
— Карпов играть не сможет, — сказал Гончаренко. — Он плохо нос поставил под удар. Не хватило на красную. Надо было лучше подставить. Мы решили, что Карпов плохо подставился. Он вне игры, а матчи идут без него.
Фернандес чувствует себя лучше. Хорошо. Посмотрим, как он будет готов. (Наталья Юрина)
ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).
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