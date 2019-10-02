Набабкин и Щенников вернутся в строй после паузы на игры сборных

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— Кто-то из травмированных может вернуться завтра в матче с «Эспаньолом»?

— У нас готов Гогуа. Но завтра протокол ограничен 18 игроками, мы еще посмотрим, кого туда включать. Вот к вопросу о проблемах с составом — у нас уже просматривается конкуренция, чтобы попасть в заявку. Надеюсь, Набабкин и Щенников помогут нам сразу после паузы на игры сборной.

— А Дзагоев?

— Больная наша тема, как и Алана. Когда он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда будет в строю. Может, через неделю он начнет тренировки в общей группе. Но когда он вернется на поле, никто пока точно сказать не может. Его желание тренироваться и играть находится на самом высоком уровне. Мы все надеемся, что он еще порадует нас своей игрой. (Александр Рогулев)