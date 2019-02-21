На матче "Зенит" - "Фенербахче" ожидается 47 тысяч болельщиков

На матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче" придут 47 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Отмечается, что гостей поддержат 400 болельщиков. Матч пройдет под закрытой крышей.

Ответная встреча между "Зенитом" и "Фенербахче" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Поединок начнется в 20:55 по московскому времени. Матч обслужит английская судейская бригада во главе с Майклом Оливером. Первая игра в Стамбуле завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1..

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

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