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На матче «Слован» — «Вулверхэмптон» ожидается 21 000 детей

23:17
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На матче отборочного турнира Лиги Европы «Слован» — «Вулверхэмптон» на трибунах ожидается 21 000 детей, сообщает Daily Mail. Словацкая команда была наказана УЕФА закрытием трибун за расистские выкрики болельщиков в матче квалификации Лиги Европы с ПАОКом (1:0).

Однако братиславцы воспользовались новым правилом УЕФА, по которому на «закрытые» матчи можно допускать детей до 14 лет, которых должен сопровождать родитель. Стадион «Тегельне Поле» вмещает 23 000 человек.

В группе К Лиги Европы «Слован» лидирует с 4 очками вместе с «Брагой». У «Вулверхэмптона» 3 балла, у «Бешикташа» очков нет.

Слован Бр — Вулверхэмптон Уондерерс

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