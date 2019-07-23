14:58 | Футбол — Лига Европы

На матче "Арсенал"-"Нефтчи" ожидается аншлаг

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Тульский "Арсенал" сыграет домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" при заполненных трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туляков.

Матч "Арсенал" - "Нефтчи" состоится на Центральном стадионе в Туле 25 июля в 22.00 по московскому времени. Судить игру будет бригада арбитров из Албании во главе с 34-летним Энеа Йорги.

Свой последний матч тульская команда провела в рамках 2-го тура РПЛ на выезде против "Крыльев Советов" и добилась в нем победы со счетом 3:2.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6693426

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