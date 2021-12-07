На матч «Марсель» — «Локомотив» назначена шотландская бригада арбитров
13:06
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» — «Локомотив» будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии, сообщает сайт УЕФА.
Главный арбитр — Уильям Коллам. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, четвертым рефери будет Кевин Клэнси. ВАР — Аллард Линдхаут (Нидерланды), АВАР — Роб Диперинк (Нидерланды).
Встреча группы Е состоится в Марселе в четверг, 9 декабря и начнется в 23.00 (мск).
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю