Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» — «Локомотив» будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии, сообщает сайт УЕФА.

Главный арбитр — Уильям Коллам. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, четвертым рефери будет Кевин Клэнси. ВАР — Аллард Линдхаут (Нидерланды), АВАР — Роб Диперинк (Нидерланды).

Встреча группы Е состоится в Марселе в четверг, 9 декабря и начнется в 23.00 (мск).