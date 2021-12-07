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На матч «Марсель» — «Локомотив» назначена шотландская бригада арбитров

13:06
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» — «Локомотив» будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии, сообщает сайт УЕФА.

Главный арбитр — Уильям Коллам. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, четвертым рефери будет Кевин Клэнси. ВАР — Аллард Линдхаут (Нидерланды), АВАР — Роб Диперинк (Нидерланды).

Встреча группы Е состоится в Марселе в четверг, 9 декабря и начнется в 23.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»