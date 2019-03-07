На домашний матч "Краснодара" против "Валенсии" проданы все билеты

Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия! 🔝



Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент.



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