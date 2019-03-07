13:52 | Футбол — Лига Европы

На домашний матч "Краснодара" против "Валенсии" проданы все билеты

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На ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Краснодара" против "Валенсии" будет аншлаг, сообщает официальный Твиттер "быков". 35074 билета продано на этот матч.

Встреча состоится 14 марта, начало – в 20.55 (по мск).

Сегодня, 7 марта, "Краснодар" сыграет в гостях с "Валенсией". Начало матча – в 20.55 (мск).

Валенсия - Краснодар

 

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