На домашний матч "Краснодара" против "Валенсии" проданы все билеты

На ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Краснодара" против "Валенсии" будет аншлаг, сообщает официальный Твиттер "быков". 35074 билета продано на этот матч.
Встреча состоится 14 марта, начало – в 20.55 (по мск).
Сегодня, 7 марта, "Краснодар" сыграет в гостях с "Валенсией". Начало матча – в 20.55 (мск).
Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия! 🔝– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 марта 2019 г.
Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент.
Обязательно загляните в наш Инстаграм, там подробности 👇https://t.co/5Em1FVOlC4 pic.twitter.com/boQUI0y2bm
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