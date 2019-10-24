«МЮ» выиграл выездной матч впервые с мартовской победы над «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» одолел «Партизан» в групповом турнире Лиги Европы (1:0). Команда Уле Гуннара Сульшера прервала серию из выездных 11 игр без побед.

Последний раз «МЮ» побеждал в гостях «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. С тех пор «красные дьяволы» четырежды сыграли вничью и 7 раз проиграли. Примечательно, что до 11-матчевой безвыигрышной серии «МЮ» победил на выезде девять раз подряд.