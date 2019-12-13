«МЮ» разгромил АЗ, оба клуба вышли в плей-офф Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча АЗ в матче группового турнира Лиги Европы — 4:0. Оба клуба досрочно пробились в плей-офф, игра не имела для них турнирного значения.

Еще в одной игре группы L «Партизан» крупно обыграл «Астану» — 4:1.

Лига Европы

Группа L

«Партизан» (Сербия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (3:0)

Голы: Сума, 4 (1:0). Садик, 22 (2:0). Асано, 26 (3:0). Садик, 76 (4:0). Ротариу, 79 (4:1).

«Партизан»: Стойкович (Кляич, 70), Остоич, Урошевич, С.Павлович, Тошич, Сума (Л.Павлович, 64), Зджелар, Шчекич, Садик (Стеванович, 83), Асано, Лутовац.

«Астана»: Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков, Сигюрьенссон (Янга, 85), Маевский, Хижниченко, Муртазаев (Перцух, 47), Ротариу.

Судья: Глова (Словакия).

12 декабря. Белград. Стадион «Партазана».

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «АЗ» (Голландия) — 4:0 (0:0)

Голы: Янг, 53 (1:0). Гринвуд, 58 (2:0). Мата, 62 — с пенальти (3:0). Гринвуд, 64 (4:0).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг (Джоунс, 68), Магуайр (Лэрд, 68), Туанзебе, Уильямс, Мата, Матич, Перейра, Гарнер, Марсьяль (Чонг, 59), Гринвуд.

АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара (Флар, 68), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Дрейф, 63), Идрисси (Ауэян, 77), Стенгс.

Предупреждения: Класи, 29. Мидтсье, 58. Лэрд, 82. Копмейнерс, 84.

Судья: Шерер (Швейцария).

12 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».