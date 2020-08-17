«МЮ» пропустил гол от «Севильи». Поведение капитана стало мемом
01:17
Игра защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2) вдохновила создателей Twitter Troll Football на мем.
Maguire ? pic.twitter.com/9WLM1yo5lS— Troll Football (@TrollFootball) August 16, 2020
Капитан «МЮ» не помешал Сусо сравнять счет. На фото видно, что он в момент результативной передачи не смотрит на мяч. «Пас не глядя — гол не глядя — защита не глядя», — говорится в тексте мема.
«Севилья» вышла в финал, где сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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