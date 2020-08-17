Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«МЮ» пропустил гол от «Севильи». Поведение капитана стало мемом

01:17
Теги:

Игра защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2) вдохновила создателей Twitter Troll Football на мем.

Капитан «МЮ» не помешал Сусо сравнять счет. На фото видно, что он в момент результативной передачи не смотрит на мяч. «Пас не глядя — гол не глядя — защита не глядя», — говорится в тексте мема.

«Севилья» вышла в финал, где сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир