«МЮ» пропустил гол от «Севильи». Поведение капитана стало мемом

Игра защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2) вдохновила создателей Twitter Troll Football на мем.

Капитан «МЮ» не помешал Сусо сравнять счет. На фото видно, что он в момент результативной передачи не смотрит на мяч. «Пас не глядя — гол не глядя — защита не глядя», — говорится в тексте мема.

«Севилья» вышла в финал, где сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».