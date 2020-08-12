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«Мы провели фантастический матч против очень непростого соперника». Главный тренер «Шахтера» — победе над «Базелем»

01:09
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Базеля» (4:1).

— Мы провели фантастический матч против очень непростого соперника, — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. — Мы долго готовились, и нашей целью был полуфинал. Сегодня мы выдали несколько изумительных отрезков.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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