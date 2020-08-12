Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Базеля» (4:1).

— Мы провели фантастический матч против очень непростого соперника, — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. — Мы долго готовились, и нашей целью был полуфинал. Сегодня мы выдали несколько изумительных отрезков.