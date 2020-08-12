Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Базеля» (4:1).

— Чувствую себя изумительно, — приводит слова Мораэса официальный сайт УЕФА. — Мы отлично поработали и теперь верим, что можем дойти до финала. Если хочешь проверить себя — нужно играть против соперников высокого уровня.