«Мы отлично поработали и теперь верим, что можем дойти до финала». Мораэс — о победе над «Базелем»
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Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Базеля» (4:1).
— Чувствую себя изумительно, — приводит слова Мораэса официальный сайт УЕФА. — Мы отлично поработали и теперь верим, что можем дойти до финала. Если хочешь проверить себя — нужно играть против соперников высокого уровня.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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