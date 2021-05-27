«Мы никогда не забудем этот вечер в Гданьске». «Вильярреал» — после победы в финале Лиги Европы
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«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Испанская команда впервые в истории выиграла трофей.
«Мы никогда не забудем этот вечер в Гданьске», — написала пресс-служба «Вильярреала» в Twitter.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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