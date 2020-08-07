Капитан «Севильи» Хесус Навас после победы над «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что его команда доминировала с первых минут. Следующим соперников севильцев будет «Вулверхэмптон».

— Мы доминировали с первой минуты, — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса. — В четвертьфинале у нас будет сильный соперник, но мы должны продолжать то, что мы делаем.