«Мы доминировали с первой минуты». Капитан «Севильи» — о победе над «Ромой»
04:02
Капитан «Севильи» Хесус Навас после победы над «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что его команда доминировала с первых минут. Следующим соперников севильцев будет «Вулверхэмптон».
— Мы доминировали с первой минуты, — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса. — В четвертьфинале у нас будет сильный соперник, но мы должны продолжать то, что мы делаем.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028229--sevilla-vs-roma/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...