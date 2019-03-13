"Мы должны забрать мяч и быть хладнокровными". Тренер "Вильярреала" - о матче с "Зенитом"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита" заявил, что его команда постарается забрать мяч и проявить хладнокровие.
- Мы не можем расслабиться и думать, что уже прошли дальше, - приводит слова Кальехи официальный сайт "Вильярреала". - Мы должны победить дома, провести отличный матч. Мы хотим думать об игре, а не о результате. На этот матч я поставлю 11 лучших игроков. Для победы мы должны быть умными, не торопиться и не совершать ошибок. Мы должны забрать мяч и быть хладнокровными.
Первый матч между "Зенитом" и "Вильярреалом" завершился домашним поражением сине-бело-голубых со счетом 1:3.
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