Мусаев прокомментировал ситуацию с Сафоновым

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от загребского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал о состоянии голкипера Матвея Сафонова, который пропустил встречу.

— С чем связан выход Шапи, а не Вандерсона в старте? И замена в перерыве.

— Вандерсон в течении последней недели сбора пропустил 3-4 дня, а в последних контрольных матчах Шапи выглядел лучше, чем он. Сложный был выбор. Но игра не получилась не только у него, у всей команды.

— «Краснодар» неудачно сыграл в начале обоих таймов. Почему?

— Нужно посмотреть игру, чтобы ответить. Начало было не очень хорошим.

— Расскажите, в каком состоянии сейчас Матвей Сафонов? Почему его нет даже в заявке на матч? И для чего его заявили в ФНЛ накануне?

— Матвею, я думаю, еще 2 недели до общей группы. Так как он пропустил много времени, ему нужно будет набирать форму, и возможно какие-то домашние игры он сыграет за вторую команду. Это не связано с серьезной травмой или проблемами с Матвеем. Нормальная практика для нас.

— До закрытия трансферного окна в России осталась неделя. Планирует ли клуб делать приобретения в это трансферное окно? Довольны ли вы комплектованием команды?

— Не исключаем, если будут варианты усиления команды, мы это сделаем. Зимой это сделать крайне сложно. Но комплектованием команды я доволен, у меня нет больших вопросов.

— Оцените игру Городова.

— Я ни разу не оценивал персонально футболистов. Виноваты в поражении все. Мы работали вместе, все вместе несем ответственность, должны все исправить.

— В чем видите резервы и шансы «Краснодара»?

— Главный резерв — наша игра, мы должны улучшить выход из обороны, играть агрессивнее, ставить соперника в неудобное положение. Когда проигрываешь дома, шансы понимаются. Но мы отдадим все свои силы, чтобы пройти дальше.

(Екатерина Потапова)