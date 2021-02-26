Мусаев прокомментировал отсутствие Берга в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Как ожидалось, игра получилась сложной с большим количеством борьбы, — отметил Мусаев. — Здесь было мало пространства, чтобы проводить свои атаки, допустили грубую ошибку, подарили мяч, сделали задачу комфортнее для Загреба. Не смогли воспользоваться пространством.

— Почему решили выпустить Агкацева? В заявку на Лигу Европы был Адамов, но накануне он перешел в «Сочи. Почему в непростой вратарской ситуации «Краснодар» не оставил Дениса до конца сезона?

— Футболисты, которые не хотят здесь быть. Адамов — игрок «Сочи».

— Вы больше не играете в Лиге Европы и Кубке России. Какие планы у клуба в чемпионате?

— В чемпионате осталось 11 матчей, и задача — добиться в каждом максимального результата. Отрыв от первого места большой, но мы будем стремиться к победе в каждой игре.

— С чем связано отсутствие Берга в заявке на игру?

— У него проблемы со спиной. Буквально за день до вылета обострилась старая травма. Он остался в Краснодаре.

(Екатерина Потапова)