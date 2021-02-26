Мусаев опроверг разногласия «Краснодара» с Сафоновым и Уткиным

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Также специалист опроверг информацию о конфликте с вратарем Матвеем Сафоновым и хавбеком Даниилом Уткиным. Как ранее сообщал «СЭ», молодые футболисты не попадают в состав из-за контрактных разногласий.

— У «Краснодара» ничего не получалось в атаке. Ощущение. что команда вообще не готова к возобновлению сезона. В чем причина такого провала в Лиге Европы и Кубке России?

— Предстоит разобраться. Сейчас трудно дать ответ. Мы недовольны тем, как начали год. Рассчитывали на большее. Надо разобраться в причинах.

— На протяжении всей кампании казалось, что «Краснодар» страдает от грубых индивидуальных ошибок: Кайо против «Ренна» и «Севильи» в гостях, Городов в первой игре с Загребом, Кабелла — сегодня. Считаете ли вы, что это — одна из главных проблем «Краснодара» в этом евросезоне? С чем связано такое количество грубых невынужденных ошибок?

— Согласен, много таких ошибок. Подарили много голов в наши ворота. Мы хотим добиваться высоких целей. Наш стиль подразумевает игру более рискованную. Но есть проблемы, из-за которых мы не добираем очков, и надо это решать.

— Перед матчем с «Динамо» Загреб в «СЭ» появилась информация о том, что Сафонов и Уткин не попадают в основной состав, потому что у них есть контрактные разногласия с клубом. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

— Информация не соответствует действительности. Уткин и Сафонов продлили свои контракты. Они счастливы, сколько здесь получают и что находятся в клубе. Здесь нет никакой проблемы. Сафонов травмировался в Лондоне перед «Челси», травма сухожилия требует длительной реабилитации. У Уткина повреждение боковой связки колена, это тоже не дает возможности в полной мере тренироваться. Они в команде, скоро мы их увидим на поле.

(Екатерина Потапова)