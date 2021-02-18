Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от загребского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

— Плохо начали игру, допускали много ошибок в центре поля, которые приводили к быстрым атакам на наши ворота, — отметил Мусаев. — Сделали комфортной игру для соперника. Во втором тайме было больше хороших кусков, получался контроль, были моменты, но не хватало надежности. Нам нужно поменять свою ментальность, сделать работу над ошибками. Есть ответная игра, ничего не потеряно, но нужно измениться, чтобы идти дальше.

— Визуально «Краснодар» допустил очень много потерь до центрального круга или около него. Согласны ли с этим? Если да, с чем это связано?

— Да, согласен. Мы были небрежны, выбирали рискованные решения. Мы были беспечны, за это поплатились.

— «Краснодар» не нанес ни одного удара после розыгрышей стандартов, не считая прямого удара со штрафного Кабеллы, а у своих ворот со стандартов допустил достаточно. Почему так вышло?

— Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет большого количества высоких игроков, хорошо играющих головой. Мы дали много шансов сопернику. Были задумки, знали, где слабые места у соперника, но мы этим не воспользовались.

(Екатерина Потапова)