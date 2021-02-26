Мусаев: «Неприятно начинать год с трех поражений. Где-то есть ошибка»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 0:1). Во второй встрече место в воротах занял 19-летний Станислав Агкацев, для которого игра стала дебютной за основу «Краснодара».

«Не согласен, что первый тайм был провальный. Хотелось больше активности, больше остроты, — сказал Мусаев во флеш-интервью после матча. — Но многое было упущено в первой игре, соперник играл по счету. Мы контролировали мяч, но создали остроты недостаточно.

Неприятно начинать год с трех поражений, и где-то есть ошибка, которую мы допустили.

Я рад дебюту Агкацева, но нельзя перехвалить молодого парня. Это его первая игра, надо нам понять, как дальше двигаться".