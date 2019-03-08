01:37 | Футбол — Лига Европы

Мурад Мусаев: "Забитый Классоном гол дает "Краснодару" шансы"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Валенсии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что забитый гол очень важен перед ответной встречей. Через неделю команды сыграют в России.

– Мы увидели "Валенсию" в лучшем ее виде, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ". - Совершали то, что нельзя делать – много потерь. Как следствие – получили два гола. В перерыве поговорили на повышенных тонах, надо было добавить жесткости, агрессии и не относиться с таким уважением к сопернику. Забитый Классоном​ гол дает нам шансы на ответный матч.

Валенсия - Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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