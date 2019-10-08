Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще все поправимо»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» заявил, что команда ответственно относится к матчам Лиги Европы, несмотря на неудачный старт в турнире. В первых двух турах российский клуб потерпел два поражения — от «Базеля» (0:5) и «Хетафе» (1:2).
— Кто-то считает, что после обидного вылета из Лиги чемпионов игроков «Краснодара» второй по значимости евротурнир уже не заводит. Отсюда поражения от «Базеля» и «Хетафе» с разницей мячей 1-7.
— Не согласен! Мы не делим турниры на важные и второстепенные, хотим побеждать везде. Но этого сложно добиться при плотном графике с ограниченной обоймой игроков, из-за травм постоянно кого-то теряем. В первых сентябрьских матчах чемпионата выглядели уверенно, наколотили четыре и «Уралу», и «Крыльям». Что, возможно, повлияло не в лучшую сторону на настрой ребят перед встречей с «Базелем». Хотя моментов создали не меньше, чем швейцарцы. Но они забили все, что могли, а мы — ни разу!
— Обидно.
— В ближайших матчах с «Трабзонспором» постараемся реабилитироваться. Верим, в Лиге Европы для нас еще все поправимо.
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