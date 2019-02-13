Мурад Мусаев: "Сейчас "Байер" показывает отличный футбол"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев​ на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы 2018/19 против "Байера" рассказал о командных взаимодействиях в предстоящей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Как будут взаимодействовать треугольник Перейра-Каборе-Олссон, и насколько новичок сыгран?

– Один месяц в команде – этого недостаточно, чтобы сыграться. Но тем не менее, Каборе будет играть опорного, а Перейра и Олссон – инсайдов, – сказал Мусаев.

– Согласны с тем, что центральный защитник – главная проблема сейчас в команде?

– Не думаю, что по итогам первой части чемпионата это наша большая проблема, мы не так много пропускаем. Да, может, мы бы и хотели укрепить каждую позицию, но это сложно, так как не хотим брать кого попало. Думаю, можно ждать качественные приобретения летом.

– В чем состоит главная задача, чтобы пройти "Байер"?

– "Байер" использует высокий, средний прессинг, нам очень важно мало ошибаться в середине поля и у своих ворот. Если будем заигрываться, играть невнимательно, то будут проблемы. Сам Байер играет в короткий, средний пас, и за счет этого у нас появляются шансы.

– Как думаете, смена тренера не пошла сопернику на пользу?

– Считаю, что, наоборот, пошла на пользу. Сейчас "Байер" показывает отличный футбол. Думаю, надо смотреть последние несколько матчей, там был настоящий "Байер".

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