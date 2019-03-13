Мурад Мусаев перед ответным матчем с "Валенсией": "В "Краснодаре" все здоровы"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" рассказал об ожиданиях перед игрой.

– То, что мы смотрели на видео до выездного матча, и то, что было и на игре в Испании, не отличалось, – отметил Мусаев. – Мы знали, что наиболее опасна "Валенсия" в быстрых атаках. Она держит рваный ритм игры. Моментами игроки пассивны, моментами активны. Мы учитываем все ошибки. Надо разобрать, и мы сделаем это, другое дело воплотить. Наше преимущество – проданы все билеты и будет полный стадион. Даже на последнем матче, когда болельщиков было 16 тысяч, они оказали фантастическую поддержку. Минусы? Не могу сказать.

– Планы из-за плохой погоды как-то скорректируются?

– Это типично для Краснодара, когда всю зиму жарко, а в марте снег. Во время матча обещают нормальную погоду, без снега.

– Кто не сыграет?

– Все здоровы.

– Девять матчей без побед. Что делать?

– Это звучит неприятно, но надо понимать, что мы не проигрываем в чемпионате 8 матчей. В Лиге Европы мы прошли в 1/8 финала, сыграв вничью с "Байером", и для нас это было равносильно победе. Отмечу, если брать начало сезона, когда мы добивались побед над "Уфой", "Уралом", качество игры было не очень хорошее. Сейчас, считаю, мы показываем яркий футбол.

Считаю, по организации мы сделали большой шаг вперед. Так бывает. Из этих 9 матчей, думаю, 4 мы должны были выиграть, но так сложилось, что мы не победили. Но фундамент всего – качество игры, он есть и от него отталкиваемся. Надеюсь, в ближайшее время порадуем вас и болельщиков победой.

– Гостевой матч закончился 2:1 – это положительно или отрицательно для вас?

– Мы только завтра поймем, хорошо или плохо это. Хотим, чтобы была победа, но что имеем, то имеем. Понимаем, такой счет нам дает шансы, но соперник очень силен. (Екатерина Потапова)

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