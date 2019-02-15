Мурад Мусаев: "На выезде с "Байером" будем играть так же смело"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0) отметил, что не собирается отказываться от атакующей тактики на ответную игру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Что с Ари? Есть ли шансы, что он сыграет в ответной игре?

- Есть шансы, но все зависит от медицинских работников, а не от него.

- Показалось, что "Байер" и "Краснодар" играют в похожий футбол. Как считаете, есть ли необходимость подготовить более разнообразную игру в атаке?

- Конечно, проведем большой анализ того, что увидели на поле. Внесем коррективы, чтобы пройти дальше. Мы будем играть так же смело, будем пытаться прессинговать, идти в атаку. Если найдем, куда можно надавить, мы это сделаем обязательно.

- В этом розыгрыше еврокубка "Краснодару" не очень удаются матчи на выезде. Какие выводы сделали за осенний период?

- Я не сказал бы, что они нам не удаются. Мы хорошо сыграли в Турции, провели один из лучших матчей сезона в Бельгии. Там было просто стечение обстоятельств, что мы не забили кучу своих моментов, пропустили в двух атаках соперника. Но с "Севильей" был провал, правда, оттуда мало кто уезжает без разгрома. А если брать чемпионат, то у нас очков поровну - что дома, что на выезде. Дома "Байер" будет играть при хорошей атмосфере, но у нас на данный момент нет большой разницы, дома играем или на выезде.

- Как оцениваете физическую готовность команды?

- Порадовало то, что 70 минут мы выглядели очень мощно, и для данного периода в связи с тем, что мы играли в открытый футбол, мы держали этот ритм. Да, у соперника было в концовке небольшое преимущество. Но думаю, что физически на сборах мы поработали хорошо.