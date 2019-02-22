18:35 | Футбол — Лига Европы

Мурад Мусаев: "Краснодар" рад встрече с "Валенсией" в 1/8 финала Лиги Европы"

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Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что его команда будет рада встретиться с "Валенсией" в матчах 1/8 финала Лиги Европы. 35-летний специалист добавил, что игры против такого соперника позволят "быкам" прибавить в мастерстве.

- "Валенсия" - клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня, - приводит слова Мусаева официальный сайт "Краснодара". - Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.

Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве, как индивидуально, так и как команда в целом.  

Напомним, "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и прошел дальше благодаря голу на выезде. 

Байер - Краснодар

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