Мурад Мусаев: "Игнатьев не приехал на матч с "Валенсией" потому, что не готов. Футбол для него не на первом месте"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед первым матче 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" рассказал о кадровых потерях команды. Он отметил, что нападающий Иван Игнатьев не прилетел с клубом из-за того, что не готов на данный момент.

- То, что пишут в прессе - не соответствует действительности. Контракт Игнатьева - еще на 3,5 года, а не на два, - приводит "Матч ТВ" слова Кононова. - И получает он не ту сумму, которую указывают, а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов - футбол для него не на первом месте.

Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. В ответ на это мы ждем от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации.

В этом сезоне Игнатьев в чемпионате России провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча. В Лиге Европы на его счету 6 игр.