Мурад Мусаев: "Если проигрывать, то только так"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Валенсии" (1:1), которая не позволила его команде выйти в четвертьфинал Лиги Европы, заявил, что такое выступление в турнире добавит его команде опыта, который пригодится в будущем, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Хочу сказать спасибо болельщикам, была фантастическая поддержка, ради таких моментов нужно много трудиться, - отметил Мусаев - Очень хотелось порадовать зрителей победой, мы сделали все, что могли, и ушли с поля с гордо поднятой головой. Мы показали хороши футбол. Но в концовке продемонстрировали свою авантюрность, побежали в последние 30 секунд забивать второй гол, хотя надо было сыграть более прагматично. Почему после забитого гола сразу пропускаем? Если бы я знал, в чем причина, мы бы не пропускали. Стечение обстоятельств. Мы в прошлом году забивали много на последних секундах, сейчас пропускаем...

- Какая атмосфера в раздевалке после игры?

- Все разочарованы, у некоторых слезы, все сидят с опущенными головами. Большинство плачут, потому что многое сделали для победы, но, к сожалению, ее не добились. Что сказал игрокам? Мы сделали все для победы, провели отличный матч, никого не могу упрекнуть. Также сказал, что у нас будут хорошие времена впереди, если мы будем так же относиться к делу. Трудно подбирать слова в такие моменты.

- Главный тренер "Валенсии" сказал, что "Краснодар" ничего не создал за игру. Согласны?

- Нет. У нас были возможности забить, мы контролировали игру. "Валенсия" - хорошая команда, нужно с уважением относиться к соперникам. Желаем ей успехов в дальнейшем.

- Какая-то реакция от Галицкого последовала уже?

- Пока еще не разговаривали с президентом. Он пока просто пожал руки ребятам. Сейчас нужно немного остыть. Положительная реакция от болельщиков всех команд? Мне приятно, что после матча 35 тысяч кричали, что мы молодцы. Конечно, мы хотели бы выиграть, но если проигрывать, то только так. Это был хороший опыт. Мы понимаем, что можем играть с топ-командами, побеждать, и это добавит нам уверенности. Мы на правильном пути.