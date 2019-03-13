"Можно замерзнуть". "Валенсия" жалуется на погоду в Краснодаре

Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал видео вида из отеля, в котором поселили игроков и тренерский штаб "летучих мышей". Испанцы сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара". Игра пройдет 14 марта, начало – в 20.55 (мск).

"Валенсия" считает, что на улице прохладно. Температура в Краснодаре сейчас – 0 градусов Цельсия.

– Можно замерзнуть, – написала "Валенсия" в Твиттере.

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".

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