"Можно замерзнуть". "Валенсия" жалуется на погоду в Краснодаре

Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал видео вида из отеля, в котором поселили игроков и тренерский штаб "летучих мышей". Испанцы сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара". Игра пройдет 14 марта, начало – в 20.55 (мск).
"Валенсия" считает, что на улице прохладно. Температура в Краснодаре сейчас – 0 градусов Цельсия.
– Можно замерзнуть, – написала "Валенсия" в Твиттере.
Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".
It's FREEZING out there ... 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/ZxUo7rPzkC– Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 13 марта 2019 г.
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