Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лестера» (1:1). Встреча прошла в Англии на стадионе «Кинг Пауэр».

30-летний нигериец забил гол на 51-й минуте встречи.

«Тяжелая ничья в очень непростом месте в гостях. Всегда приятно стать автором гола», — написал Мозес в Twitter, приложив фотографии с матча.

«Спартак» занимает последнее место в группе (4 очка). «Лестер» — третий (5 очков). Лидирует «Наполи» (7). Второй идет «Легия» (6).