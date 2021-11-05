Мозес — о ничьей с «Лестером»: «Тяжелая ничья в непростом выезде»
07:08
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лестера» (1:1). Встреча прошла в Англии на стадионе «Кинг Пауэр».
30-летний нигериец забил гол на 51-й минуте встречи.
«Тяжелая ничья в очень непростом месте в гостях. Всегда приятно стать автором гола», — написал Мозес в Twitter, приложив фотографии с матча.
«Спартак» занимает последнее место в группе (4 очка). «Лестер» — третий (5 очков). Лидирует «Наполи» (7). Второй идет «Легия» (6).
Hard fought draw tonight at a tough place to come. Always nice to get on the scoresheet! ?? pic.twitter.com/rCmMjQ7aVe— Victor Moses (@VictorMoses) November 4, 2021
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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