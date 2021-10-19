Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью клубной пресс-службе рассказал о «Лестере», с которым красно-белым придется сыграть в рамках группового турнира Лиги Европы.

— Виктор, ты 13 раз играл против «Лестера» в различных турнирах: за «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси». Чего ждешь от 14-й встречи?

— Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок.

Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

— Так и есть. Одно поражение в семи матчах АПЛ.

— Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси». Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет в Москве 20 октября (начало — в 17.30 мск).