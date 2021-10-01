Мойес хотел бы выйти с «Вест Хэмом» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча Лиги Европы против венского «Рапида» (2:0).

«Мы, наверное, играли не так хорошо, как хотелось бы. Мы немного рискнули и внесли несколько изменений. Райс забил действительно хороший гол, и я рад за Деклана, потому что он привнес это в свою игру, подключаясь в штрафную и забивая больше голов. Я хочу попробовать продолжить выступать в Европе после Рождества. Мы хотим выиграть группу. Мы упорно трудились, чтобы добраться сюда, поэтому мы не собираемся упускать такую возможность», — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

После этого матча «Вест Хэм» с 6 очками занимает первое место в группе H, «Рапид» без очков — на последней строчке.