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Сегодня, 01:30

Моуринью впервые в карьере проиграл в финале еврокубка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел поражение в финале еврокубка. В среду, 31 мая, итальянская команда в финале Лиги Европы по пенальти проиграла «Севилье» (1:1, пен. — 1:4).

Ранее команды Моуринью всегда побеждали в финалах еврокубков: «Порту» (Кубок УЕФА-2003 и Лига чемпионов-2004), «Интер» (Лига чемпионов-2010), «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы-2017) и «Рома» (Лигу конференций-2022).

«Рома» второй раз в своей истории играла в финале Лиги Европы (Кубок УЕФА) и второй раз потерпела поражение.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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