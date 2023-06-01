Моуринью впервые в карьере проиграл в финале еврокубка

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел поражение в финале еврокубка. В среду, 31 мая, итальянская команда в финале Лиги Европы по пенальти проиграла «Севилье» (1:1, пен. — 1:4).

Ранее команды Моуринью всегда побеждали в финалах еврокубков: «Порту» (Кубок УЕФА-2003 и Лига чемпионов-2004), «Интер» (Лига чемпионов-2010), «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы-2017) и «Рома» (Лигу конференций-2022).

«Рома» второй раз в своей истории играла в финале Лиги Европы (Кубок УЕФА) и второй раз потерпела поражение.