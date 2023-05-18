Моуринью: «Рома» должна сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы очень хотим выиграть этот полуфинал для болельщиков. Они невероятные и заслуживают радости. Но мы должны сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал. Я не думаю о прошлом. Не вспонимаю мои прошлые финалы. Я думаю только о настоящем.

Трудно сказать, как сложится матч. Мы хотим выйти в финал, но я не знаю, будет ли дополнительное время или серия пенальти. Нам ничего не гарантировано. Впереди еще длинный путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.