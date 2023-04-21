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Моуринью — о тренере «Фейеноорда» Слоте: «Вместо «Манчестер Сити» и «Наполи» ему следует чаще смотреть на «Рому»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Фейеноордом» в четвертьфинале Лиги Европы (0:1; 4:1) прокомментировал предматчевые слова тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

Перед началом противостояния Слот заявил, что ценит Моуринью, но является фанатом другого футбола.

«Я сказал ему, что вместо «Наполи» или «Манчестер Сити» ему следует чаще смотреть на «Рому», потому что он явно недостаточно хорошо нас изучил», — цитирует Моуринью NU.nl.

«Возможно, он прав, потому что его команда боролась и билась сегодня. Он, очевидно, никогда не слышал, что я также испытываю большое уважение к нему как к тренеру. Он завоевывает невероятное количество наград», — ответил Слот в эфире ESPN.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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