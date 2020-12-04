Моуринью недоволен недостатком мотивации у игроков «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с ЛАСК в 5-м туре Лиги Европы (3:3) отметил недостаток мотивации у своих игроков. По его мнению, это было заметно уже на разминке.

— На самом деле, ничего нового, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Я знал тот факт, что групповой турнир Лиги Европы не мотивирует некоторых игроков. Некоторые игроки имеют для нас важное значение, и в любых обстоятельствах на поле нужно иметь пару таких игроков, чтобы сбалансировать команду. Игроки знают это. Я делюсь с ними своими чувствами, обычно я прав.

Когда я увидел разминку перед игрой, у меня возникли сомнения, и я сказал игрокам, что была огромная разница в интенсивности, общении и энтузиазме по сравнению с соперником.