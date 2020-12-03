Моуринью недоволен форматом еврокубков

Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает несправедливым то, что третьи команды в группе Лиги чемпионов потом попадают в плей-офф Лиги Европы.

«Мы сейчас один из главных фаворитов Лиги Европы, чего уж скрывать. Английские команды в любом случае считаются таковыми. И после группового турнира Лиги чемпионов прибавится много команд в Лигу Европы. Считаю, это несправедливым, всегда был против такого. Это меняет ход соревнований, получается просто другой турнир», — сказал Моуринью в интервью Evening Standart.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает второе место в группе, имея 9 очков.