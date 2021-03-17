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Моуринью не намерен проигрывать загребскому «Динамо» в ответном матче Лиги Европы

17:25
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0 — первый матч).

«Я не думаю, что это такое хорошее преимущество. Нам предстоит сыграть матч, чтобы добиться положительного результата. Если проиграем со счетом 0:1, 1:2 или 1:3, мы выйдем в следующий раунд, но я не буду счастлив. Мы играем в Лиге Европы не для того, чтобы защищать лидерство в счете. Мы должны попытаться победить», — приводит слова Моуринью BBC Sport.

Ответный матч пройдет 18 марта в Загребе и начнется в 20:55 мск.

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