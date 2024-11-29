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Сегодня, 05:27

Моуринью назвал заслуженной победу «Фенербахче» в матче со «Славией»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Лиги Европы со «Славией» (2:1).

«Мы приехали в Алкмар слишком расслабленными, и сегодня почувствовали давление. Первый тайм был для нас трудным, «Славия» была лучше. Затем, во втором тайме, мы внесли коррективы, ребята нашли пространство для игры, пространство для творчества. Считаю, что во втором тайме команда заслужила этот результат», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

После 5 матчей «Фенербахче» с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Славия» набрала 4 очка и идет 26-й.

Источник: UEFA
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Славия (Прага)
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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