Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за поздний старт встречи с «Антверпеном»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за поздний старт матча 2-го тура с «Антверпеном» (0:1), сообщает Sky Sports.
По данным источника, португалец слишком долго давал команде установку на встречу, из-за чего игра началась позже запланированного времени. «Тоттенхэму» придется за это упущение оплатить 25 тысяч евро штрафа плюс еще три тысячи — за нарушение правил экипировки.
Следующий матч турнира «шпоры» проведут против «Лудогорца» 26 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.