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Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за поздний старт встречи с «Антверпеном»

21:47
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за поздний старт матча 2-го тура с «Антверпеном» (0:1), сообщает Sky Sports.

По данным источника, португалец слишком долго давал команде установку на встречу, из-за чего игра началась позже запланированного времени. «Тоттенхэму» придется за это упущение оплатить 25 тысяч евро штрафа плюс еще три тысячи — за нарушение правил экипировки.

Следующий матч турнира «шпоры» проведут против «Лудогорца» 26 ноября.

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