Моуриньо высказался о будущем Алли в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергером» (4:0) высказался о будущем полузащитника Деле Алли.

«У нас был сложный период, у него была травма и постоянные разговоры о возможном переходе. Трансферное окно закрыто, травма залечена, и он начал работать с мотивацией. Он отлично играет. Не могу говорить о стартовом составе, потому что у нас очень много матчей, но, возможно, он скоро будет там», — приводит слова Моуриньо Goal.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Алли забил «Вольфсбергеру» (4:0) ударом через себя и отдал две результативные передачи. «Тоттенхэм» обыграл австрийскую команду 8:1 по сумме двух игр.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 17 матчей за «шпор» во всех турнирах, отметился 3 голами и 3 передачами.