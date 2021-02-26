Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках.

«Ужасный еврокубковый сезон. Полный провал. Мы установили множество антирекордов. Кому мы только не проигрывали: грузинским, израильским, венгерским командам. Пока мы не на дне, но близко к нему. Мы можем платить деньги качественным легионерам, поэтому многие и стремятся к нам еще приехать. Но футбольная сила не в средствах. Что будет дальше? Ошибаться можно, но повторять ошибок нельзя. У нас их, к сожалению, повторяют из года в год», — сказал Мостовой «СЭ».

Сегодня, 26 февраля, в ответной встрече «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» был последней командой, представляющей Россию в еврокубках.

(Владимир Пушкарев)