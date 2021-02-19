Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал причины поражения «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла 18 февраля в Краснодаре.

«Мы ни разу не видели «Краснодар» до сегодняшнего дня, за исключением игры с «Локомотивом». По тому, что я увидел сегодня, можно сказать, что «Краснодар» хорошо отделался. «Динамо» могло забить еще пару мячей. Любой их подход к воротам заканчивался моментом. Шансов у «быков» в ответной игре не особо много».

Мостовой также отметил, что отсутствие Матвея Сафонова повлияло на итоговый результат.

«Обвинить Городова в третьем пропущенном мяче можно. Такое вратарь обязан брать. Я удивился, когда не увидел Матвея Сафонова в старте. Думаю, если стоял бы он, результат мог бы быть другим. Мы уже привыкли к тому, что Сафонов выручает», — добавил Мостовой.

Ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

(Владимир Пушкарев)